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6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Bengü ve Selim Selimoğlu anlaşmalı olarak boşandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 07:25
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Bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Bengü ve Selim Selimoğlu haklarındaki iddiaları birlikte verdikleri pozlarla yalanlamıştı. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu dün görülen davada anlaşmalı olarak boşandı. 6 yıllık evlilik tek celsede resmen bitti.

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Bengü ve Selim Selimoğlu anlaşmalı olarak boşandı

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına girmişti. Çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı.

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Son dönemde evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edilen ve uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten kötü haber geldi. Bengü ile Selim Selimoğlu çifti dün görülen davada anlaşmalı olarak boşandı.

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**İLK AÇIKLAMA GELDİ

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Bengü, biten evliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü isim, paylaşımında "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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