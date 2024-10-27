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6 yıllık husumet barış yemeğinde sonlandı: Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı

27.10.2024 17:33
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri sırasında çıkan silahlı kavgada o dönemin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan kavgada 4 kişi ölmüştü. Barış yemeği düzenlendi, iki aile husumeti sonlandırdı. Barış yemeğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer alıp konuşma gerçekleştirdi.

6 yıllık husumet barış yemeğinde sonlandı: Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı

Suruç’ta 2018 seçimleri öncesinde, o dönemin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, ayrıca milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız, Celal Yıldız ve Mikail Yıldız tutuklandı.

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Bu olayların ardından iki oğlunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar, saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ başlattı. Son olarak 18 Ekim'de görülen davada, mahkeme heyeti tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar sonrası Şanlıurfa Adliyesi ve Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar, nöbetini sonlandırdı. Tahliyelerin ardından, Şenyaşar ailesi, AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısında hayatını kaybeden Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar için 6 yıl 4 ay sonra taziye çadırı kurdu. Saldırıda babasını ve iki ağabeyini kaybettikten sonra tahliye edilen Fadıl Şenyaşar ve ailesi, Suruç'ta bir salonda taziyeleri kabul etti.

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Tahliyelerin ardından, Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasındaki husumetin son bulması için barış görüşmeleri başladı. Her iki ailenin barışa ikna olmasının ardından Şanlıurfa Eyyübiye Millet Bahçesi'nde barış yemeği düzenlendi. Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen yemekte, her iki aileden 45'er kişi salona alındı ve duaların okunmasının ardından tokalaşarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

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Barış sürecinde aracılık yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı DEM Parti’li Ahmet Türk ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri de barış yemeğine katıldı.

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"ACILAR GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKILMAMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ailenin barışmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bugün burada, ortak bir sorumlulukla, daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arası husumetin sona erdirilmesi için toplanmış bulunuyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak hayırlı bir buluşmaya şahitlik yapmak üzere buradayız. Acılar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Acılar yaşamış iki aile, büyüklük göstererek, husumetlerini sonlandırmak üzere bir araya geldiler. İki aileyi de gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de "İki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Bu barışın sağlanmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyoruz. Barışa sorumluluk, barışı yapanlara düşüyor, ailelerimiz bu bilinçle hareket etmelidir. Tekrar hayırlı olsun. Bu barışın ömür boyu sürmesini diliyoruz."

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Konuşmanın ardından DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ve eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, el sıkışarak husumete son verdi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa Suruç
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