6 yıllık kocası kabusu oldu! Genç kadına bedelli askerlik kredisi çektirip...

İstanbul'da yaşayan F.B isimli kadın 6 yıllık evliydi ve eşi askerlik yapmamıştı. 2015 yılında bedelli askerlik çıktı. Eşi genç kadına bedelli askerlikten faydalanmak istediğini söyledi ancak o dönemde çalışmıyordu.

BORCUNU ÖDEMEDİ

Genç kadından bedelli için kredi çekmesini istedi. Eşi işe başladığında ödemesi şartıyla genç kadın bankadan ihtiyaç kredisi çekti. Aynı gün çekilen para Milli Savunma Bakanlığı'na yatırılarak bedelli askerlik ücreti ödendi.

Bir süre sonra ise çiftin evlilikleri bozuldu. Adam evi terk etti. F.B. kocasından kredinin taksitlerini ödemesini istedi ancak eşi A.B. bu borcu ödeyemeyeceğini söyledi.

KADIN MAKHEMENİN YOLUNU TUTTU

Genç kadın kendisine boşanma davası açan eşinin bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Ardından da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.

