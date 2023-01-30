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60/1-a Trafik cezası nedir? 60/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

29.01.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kanunu trafik içerisinde karayollarında oluşabilecek trafik kazalarını önlemek ve en aza düşürmek için konulan ceza maddelerini içermektedir. Trafik ceza maddeleri hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliği için konulmaktadır. Trafik ceza maddeleri içerisinde trafikte önemli bir kural olan 60/1-a trafik ceza kodu bulunmaktadır.

60/1-a Trafik cezası nedir? 60/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde şehirleşmenin de beraberinde getirdiği sorunlardan birisi de en sık karşılaştığımız trafik kazalarıdır. Trafikte meydana gelen kazaların birçoğu sürücülerin dikkatsizliğinin bir nedeni olarak görülmüştür. Trafik kanunu içerisinde araç sürücülerine yönelik trafik kazalarını en aza indirmek ve kazaların olmaması için trafik ceza maddeleri bulunmaktadır. Trafik ceza maddeleri ihlali durumunda ise araç sürücülerine para cezası da dahil olmak üzere birçok ceza uygulanmaktadır. Bu trafik cezalarından biri de 60/1-a trafik cezası maddesidir.

60/1-a Trafik Cezası Nedir?

60/1-a trafik cezası maddesi gereğince araç sürücüsünün taşıt yolu üzerinde aracını durdurması yasaktır. Araç sürücülerinin hem kendisini hemde karayolu üzerinde diğer sürücüleri tehlikeye atmaması için konulan bir ceza maddesidir.

60/1-a Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Trafikte uyulması gereken kuralları trafik kanunu belirler. Trafik kanunu içerisinde karayolları üzerinde sürücüleri tehlikeye atmamak adına konulmuş ceza kodları bulunmaktadır. Bu ceza kodları kazaya sebep olabilecek birçok ayrıntıyı içermektedir. Bu ayrıntıların yer aldığı maddelere uymak zorunludur. Bu maddeler içerisinde önemli olanlardan bir tanesi de 60/1-a trafik ceza maddesidir. 60/1-a trafik ceza maddesi gereğince karayolları içerisinde trafik işareti ile belirtilmiş alanlarda durmak yasaktır. Trafik kanununa göre belirtilen alanlarda durmak suçtur. 60/1-a trafik cezası maddesi gereğince bu kuralı ihlal eden sürücüler trafik kanununun belirlediği para miktarını ödemek zorundadırlar.

60/1-a Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafik kanunu içerisinde yer alan ceza maddeleri trafikte kaza oranlarını en aza düşürmek için konulmuştur. Bunun yanı sıra hem araç sürücüsünün güvenliğini hemde karayollarında bulunan diğer sürücülerinde güvenliğini tehlikeye atmamak adına konulmuş ceza maddeleridir. Trafik ceza maddeleri içerisinde önem arz eden maddelerden biri de 60/1-a trafik ceza maddesidir. 60/1-a trafik ceza maddesi gereğince:

  • Araç sürücülerinin karayolları üzerinde trafik işareti ile belirtilmiş alanlarda sürücünün aracını durdurması yasaktır. Hem kendi güvenliğini hemde yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokabileceği için bu bir suçtur.

60/1-a Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin 60/1-a trafik ceza maddesine uymaması durumunda 1 ocak 2020 yılı itibari ile 132 tl olarak para cezası verilmektedir. Verilen para cezasının ilk 15 gün içerisinde ödenmesi takdirinde %25 erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Trafik yönetmeliğinde bulunan 165. madde gereğince tebliğ tarihi itibari ile erken ödeme indirimi ile 81 tl olmaktadır.

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