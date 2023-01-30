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60/1-c Trafik cezası nedir? 60/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

29.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte araç sürücülerin ve yayaların güvenliği çok önemlidir. Trafik kanunu trafik içerisinde karayollarında oluşabilecek trafik kazalarını önlemek ve en aza düşürmek için konulan ceza maddelerini içermektedir. Trafik ceza maddeleri içerisinde trafikte önemli bir kural olan 60/1-c trafik ceza kodu bulunmaktadır.

60/1-c Trafik cezası nedir? 60/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik güvenliği çok önemlidir. Bu güvenliği sağlamak için trafik kanunları çıkarılmıştır. Trafik kanunları içerisinde de kural ihlallerine göre trafik ceza maddeleri bulunmaktadır. Bunlardan biride 60/1-c trafik ceza maddesidir. Bu madde gereğince yayaların ve sürücülerin güvenliği ön plandadır. Özelliklede okula giden öğrencilerin güvenliği emniyet altına alınmıştır. Bu kanun gereğince kaza oranlarını engelleme ve en aza düşürme öngörülmüştür. Trafik ceza maddeleri ihlali durumunda ise yönetmelikte belirtilen cezalar uygulanmaktadır.

60/1-c Trafik Cezası Nedir?

60/1-c trafik cezası maddesi gereğince yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde ve taşıt yolunda duraklamak yasaktır. Bu kurallara uymayan sürücülere karayolları trafik kanunları gereğince 60/1-c trafik cezası tatbik edilir. 2918 sayılı sayılı trafik kanununa göre 60/1-c ceza maddesi ‘Duraklamanın yasak olduğu yer’ başlığı adı altında yer almaktadır.

60/1-c Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Trafikte güvenli bir sürüş herkesin hakkıdır. Trafik güvenliğini Trafik Kanunları Yönetmenliği içerisinde yer alan maddeler belirler. Trafik kanunu içerisinde karayolları üzerinde sürücüleri tehlikeye atmamak adına konulmuş ceza kodları bulunmaktadır. Bu ceza kodları kazaya sebep olabilecek birçok ayrıntıyı içermektedir. Bu ayrıntıların yer aldığı maddelere uymak zorunludur. Bu maddeler içerisinde önemli olanlardan bir tanesi de 60/1-c trafik ceza maddesidir. 60/1-c trafik ceza maddesine uyulmaması durumunda ise birçok cezanın yanında para cezasıda bulunmaktadır.

60/1-c Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafikte araç sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak için trafik kanunu içerisinde bulunan ceza maddeleri bulunmaktadır. Trafik ceza maddeleri içerisinde önem arz eden maddelerden biri de 60/1-c trafik ceza maddesidir.
60/1-c trafik ceza maddesi gereğince:

  • Araç sürücülerinin taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde durması yasaktır. Bu durumlarda durmayan araç sürücülerine ceza kesilir.

60/1-c Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin 60/1-c trafik ceza maddesine uymaması durumunda 1 ocak 2020 yılı itibari ile +24 lira zam yapılarak 132 tl olarak para cezası verilmektedir. Verilen para cezasının ilk 15 gün içerisinde ödenmesi takdirinde %25 erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Erken ödeme indirimi ile 81 tl olmaktadır.

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trafik ceza işlemleri

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