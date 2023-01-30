60/1-d Trafik cezası nedir? 60/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde araç sayılarında artışla birlikte kaza oranlarıda artmaktadır. Bu kaza oranları en aza düşürmek içinde trafik ceza maddeleri uygulanmaktadır. 60/1-d trafik ceza maddesi de trafikte kaza oranlarını en aza indirmek için yönetmelikte bulunan maddelerden birisidir. 60/1-d trafik ceza maddesi ihlali durumunda ise başta birçok ceza işlemleri olmak üzere para cezaları uygulanmaktadır.
Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre 60/1-d trafik cezası maddesi gereğince araç sürücülerinin taşıt yolu üzerinde bulunan tünellerde, kavşak ve rampalarda, köprü ve bağlantı yolu üzerinde ve buralarda bulunan yerleşim yerleri içi 5 metre veya yerleşim yerleri dışı 100 metre içerisinde durması yasaktır.
Trafik ceza maddeleri araç sürücülerin trafikte daha dikkatli gitmesi ve olası kaza durumlarını en aza indirmek için konulan maddelerdir. Bunlardan biri de 60/1-d trafik ceza maddesidir. Bu madde karayolları üzerinde bulunan tünellerde, ramplarda ve köprülerde durmanın yasak olduğunu belirtmiştir. Hem araç sürücüleri hemde yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için bu maddelere uymak zorunludur. 60/1-d trafik ceza maddesi ihlali durumunda ise araç sürücülerine başta para cezası olmak üzere birçok ceza işlemleri uygulanmaktadır.
Araç sürücülerinin karayolları üzerinde herhangi bir zorunlu neden belirtmeksizin aracı durdurması hem araç sürücüsünün hem o yol üzerinde bulunan diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atmasıdır. Bu kural ihlali dışında da ceza uygulanmaktadır. Trafik ceza maddeleri gereğince 60/1-d trafik ceza maddesine uymayan araç sürücülerin;
Araç sürücülerinin 60/1-d trafik ceza maddesine uymaması durumunda 1 ocak 2020 yılı itibari ile +24 lira zam yapılarak 132 tl olarak para cezası verilmektedir. Verilen para cezasının ilk 15 gün içerisinde ödenmesi takdirinde %25 erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Erken ödeme indirimi ile 81 tl olmaktadır.