60/1-d Trafik cezası nedir? 60/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ülkemizde araç sayılarında artışla birlikte kaza oranlarıda artmaktadır. Bu kaza oranları en aza düşürmek içinde trafik ceza maddeleri uygulanmaktadır. 60/1-d trafik ceza maddesi de trafikte kaza oranlarını en aza indirmek için yönetmelikte bulunan maddelerden birisidir. 60/1-d trafik ceza maddesi ihlali durumunda ise başta birçok ceza işlemleri olmak üzere para cezaları uygulanmaktadır.

60/1-d Trafik Cezası Nedir?

Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre 60/1-d trafik cezası maddesi gereğince araç sürücülerinin taşıt yolu üzerinde bulunan tünellerde, kavşak ve rampalarda, köprü ve bağlantı yolu üzerinde ve buralarda bulunan yerleşim yerleri içi 5 metre veya yerleşim yerleri dışı 100 metre içerisinde durması yasaktır.

60/1-d Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Trafik ceza maddeleri araç sürücülerin trafikte daha dikkatli gitmesi ve olası kaza durumlarını en aza indirmek için konulan maddelerdir. Bunlardan biri de 60/1-d trafik ceza maddesidir. Bu madde karayolları üzerinde bulunan tünellerde, ramplarda ve köprülerde durmanın yasak olduğunu belirtmiştir. Hem araç sürücüleri hemde yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için bu maddelere uymak zorunludur. 60/1-d trafik ceza maddesi ihlali durumunda ise araç sürücülerine başta para cezası olmak üzere birçok ceza işlemleri uygulanmaktadır.

60/1-d Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Araç sürücülerinin karayolları üzerinde herhangi bir zorunlu neden belirtmeksizin aracı durdurması hem araç sürücüsünün hem o yol üzerinde bulunan diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atmasıdır. Bu kural ihlali dışında da ceza uygulanmaktadır. Trafik ceza maddeleri gereğince 60/1-d trafik ceza maddesine uymayan araç sürücülerin;

Karayolları üzerinde bulanan tünellerde,

Karayolları üzerinde bulunan rampalarda,

Karayolları üzerinde bulunan köprülerde,

Karayollarına yakın yerleşim yerleri birimleri içinde beş metre veya yerleşim yeri dışı yüz metre dışında duraklamak yasaktır.

60/1-d Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin 60/1-d trafik ceza maddesine uymaması durumunda 1 ocak 2020 yılı itibari ile +24 lira zam yapılarak 132 tl olarak para cezası verilmektedir. Verilen para cezasının ilk 15 gün içerisinde ödenmesi takdirinde %25 erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Erken ödeme indirimi ile 81 tl olmaktadır.



