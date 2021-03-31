60, 65, 70, 75 KPSS puanıyla hangi devlet kurumları alım yapıyor? İşte memur alım ilanları

Birçok kamu kurum ve kuruluşu personel alımı için ilan vermeye devam ediyor. İş sahibi, personel, memur olmak isteyen on binlerce vatandaş, yayınlanan kamu personeli alım ilanlarını merakla araştırmakta. Birçok farklı devlet kurumu, KPSS puanı ile eleman alacak.
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alım İlanı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Başvurular, 29 Mart 2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 171 Memur Alım İlanı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. İtfaiye Eri, Zabıta alımı için başvurular 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.
Muğla Sıtkı Koçman 14 Öğretim Üyesi İlanı: Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacak olup, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alım İlanı: “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Önlisans mezunu Tekniker alımı başvuruları( 22 Mart ) Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşire Alım İlanı: Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu adaylardan 20 hemşire alımı yapılacak. Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. 2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 Geçici İşçi Alımı İlanı: ÇAYKUR beden işçisi statüsünde başvuru yapacak yurtttaşlar için en az ilkokul mezunu ve erkek olma şartı aranırken, çay eksperi olarak çalışacak adaylarda KPSS önlisan en az 60 puan alması şartı aranmakta.
Fatih Belediyesi 40 Zabıta alım İlanı: Fatih Belediyesi bünyesine kadın-erkek adaylardan KPSS 75 puan ile GİH sınıfı zabıta memuru alımı yapacak. Fatih zabıta memuru (personel) alımı ne zaman olacak ve başvuru şartları, tarihleri neler? İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) 26.04.2021 gününden 30.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Şözleşmeli Personel Alım İlanı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne alınacak 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak. Söz konusu ilanın başvuru tarihleri 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.
Şişli Belediyesi Zabıta Alımı 2021 İlanı: 2021 Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde İstİhdam edilmek üzere; Belediye zabıta Yönetmeliği hükümlerine KPSS puan türü KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara zabıta memuru alımı yapılacaktır. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfi veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak kaydıyla kadın-erkek zabıta memuru alınacaktır. Adaylar başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Dariilaceze Caddesi No. 8- 3438l Şişli/İstanbul adresinde bulunaıı Şişli Belediye Başkanlığı İnsaıı Kaynakları ve Eğitim Miidürlüğtine tesliın etmeleri gereknıektedir.
Üsküdar Belediye Zabıta Alım İlanı: Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Üsküdar Belediye Zabıta Alımı başvuruları için 26.04.2021-30.04.2021 saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 2021: Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak koşuluyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Hizmetli) alınacaktır. En az KPSS 65-70 puanları ile kadın erkek adaylardan yapılacak memur alımları için başvurular 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Edirne Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2021 İlanı: Edirne Belediye Başkanlığı boş kadoralara itfaiye eri istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır. Enaz 60 KPSS puanı ile yapılacak kadın erkek adaylardan itfaiye eri alımı için başvurular 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Şişli Belediyesi Zabıta Alımı 2021 İlanı: Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde İstİhdam edilmek üzere; Belediye zabıta Yönetmeliği hükümlerine KPSS puan türü KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara zabıta memuru alımı yapılacaktır. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfi veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak kaydıyla kadın-erkek zabıta memuru alınacaktır. Adaylar başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Dariilaceze Caddesi No. 8- 3438l Şişli/İstanbul adresinde bulunaıı Şişli Belediye Başkanlığı İnsaıı Kaynakları ve Eğitim Miidürlüğtine tesliın etmeleri gereknıektedir.
Tanoba Belediyesi Zabıta Alım İlanı: Tanoba Belediye Başkanlığı bünyesinde, istihdam edilmek üzere; sınav ve Atama ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla memur (zabıta ve V.H.K.İ) alınacaktır. Kadın-erkek en az 65 KPSS puan ile yapılacak alımlar için başvurular 26.04.2021 gününden 28.04.2021 günü mesai bitimine kadar sürecektir.
Taşpınar Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı: Taşpınar Belediye Başkanlığına istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Erkek/Kadın memur alınacaktır. Adaylar İtfaiye Eri, Tahsildar, Memur alımı için başvurularını 12.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilirler.
MEB 19.940 Sözleşmeli Öğretmenlik Atama ilanı: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ: Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.