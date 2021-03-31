60, 65, 70, 75 KPSS puanıyla hangi devlet kurumları alım yapıyor? İşte memur alım ilanları

Şişli Belediyesi Zabıta Alımı 2021 İlanı: 2021 Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde İstİhdam edilmek üzere; Belediye zabıta Yönetmeliği hükümlerine KPSS puan türü KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara zabıta memuru alımı yapılacaktır. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfi veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak kaydıyla kadın-erkek zabıta memuru alınacaktır. Adaylar başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Dariilaceze Caddesi No. 8- 3438l Şişli/İstanbul adresinde bulunaıı Şişli Belediye Başkanlığı İnsaıı Kaynakları ve Eğitim Miidürlüğtine tesliın etmeleri gereknıektedir.