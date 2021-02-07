“60 Bin Dolar Altında Geliri Olan Yardım Çeki Almalı”

Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen Beyaz Saray’ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık paketle ilgili açıklamalarda bulundu. Yellen, yıllık geliri 60 bin dolardan az olanların 1.400 dolarlık yardımı alması gerektiğini belirtti. Doğrudan para yardımının kimlere olması gerektiği Amerika’da bir süredir tartışma konusu.

Konuyla ilgili ayrıntıların değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Yellen, zorluk yaşayan orta kesim ailelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yellen bu açıklamaları Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

1.9 trilyon dolarlık pakette yardımın yıllık geliri 75 bin doların altında olanlara yapılması öngörülüyor. Ancak Başkan Biden bir süre önce 1400 doların tartışma konusu olmadığını ancak bu yardımın kimlere yapılacağı konusunda görüşlere açık olduğunun mesajını vermişti.

Biden’la görüşen Cumhuriyetçi 10 senatör ise yıllık geliri 50 bin doların altında olanlara bu yardımın yapılmasını istemişti.

Yönetimin ekonomik paketin enflasyona neden olabileceği riskini de değerlendirdiğini söyleyen Yellen, “bu riskle ilgilenecek güzel araçlarımız var” ifadesini kullandı.