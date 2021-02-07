HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “60 Bin Dolar Altında Geliri Olan Yardım Çeki Almalı”

“60 Bin Dolar Altında Geliri Olan Yardım Çeki Almalı”

07.02.2021 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“60 Bin Dolar Altında Geliri Olan Yardım Çeki Almalı”

Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen Beyaz Saray’ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık paketle ilgili açıklamalarda bulundu. Yellen, yıllık geliri 60 bin dolardan az olanların 1.400 dolarlık yardımı alması gerektiğini belirtti

Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen Beyaz Saray’ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık paketle ilgili açıklamalarda bulundu. Yellen, yıllık geliri 60 bin dolardan az olanların 1.400 dolarlık yardımı alması gerektiğini belirtti. Doğrudan para yardımının kimlere olması gerektiği Amerika’da bir süredir tartışma konusu.

Konuyla ilgili ayrıntıların değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Yellen, zorluk yaşayan orta kesim ailelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yellen bu açıklamaları Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

1.9 trilyon dolarlık pakette yardımın yıllık geliri 75 bin doların altında olanlara yapılması öngörülüyor. Ancak Başkan Biden bir süre önce 1400 doların tartışma konusu olmadığını ancak bu yardımın kimlere yapılacağı konusunda görüşlere açık olduğunun mesajını vermişti.

Biden’la görüşen Cumhuriyetçi 10 senatör ise yıllık geliri 50 bin doların altında olanlara bu yardımın yapılmasını istemişti.

Yönetimin ekonomik paketin enflasyona neden olabileceği riskini de değerlendirdiğini söyleyen Yellen, “bu riskle ilgilenecek güzel araçlarımız var” ifadesini kullandı.

Yellen ve yönetimden diğer isimler ekonomik paketin küçük olmasının ekonomiye tehlike olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Amerika Maliye Bakanı, piyasalarda son dönemdeki hareketlilikle ilgili olarak yeni politikalar ya da düzenlemeler yapılması konusunda konuşmanın erken olduğunu da kaydetti.

Demokratlar 1.9 trilyon dolarlık paketi Cumhuriyetçiler'in desteği olmadan da Kongre'den geçirme konusunda kararlı görünüyor.

Paketin Mart ayında Kongre'de kabul edilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
İngiltere'de, Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürüyorİngiltere'de, Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürüyor
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

En Çok Okunan Haberler

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor

Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Kanada'nın fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından' faydalanması eleştiriliyor

Yoksul ülkelere gidecek aşıları kendilerine aldılar! Skandal olay

İngiltere'de, Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürüyor

İngiltere'de, Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürüyor

İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 270 can kaybı

İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 270 can kaybı

Biden'dan flaş İran açıklaması: Şartını duyurdu

Flaş İran açıklaması: Şartını duyurdu

İsrail'de karantina tedbirleri gevşetildi

O ülkede tedbirler gevşetilmeye başlandı

Avustralya’da timsahın köpek balığını yediği anlar görüntülendi

Dehşete düşüren görüntü! Dev timsah köpek balığını böyle yedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.