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60 bin Suriyeli ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri terör örgütlerinden temizlemesinin ve İdlib'te de gözlem noktaları ile güvenliği güvence altına almasının ardından ülkesine dönen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 60 bine ulaştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ülkelerine giden 129 bin kişiden de 103 bini Türkiye'ye döndü.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin İdlib'in güvenli bölge olması nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ederken bugüne kadar gidenlerin sayısı 60 bine ulaştı.

Ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 60 bine ulaştı

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Suriyeliler, İdlib ve çevresinin güvenli bölge olması nedeniyle evlerine döndüklerini söyledi.
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Bu arada, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nı ülkesinde yakınları ile geçiren Suriyelilerin verilen izinleri süresince de dönüşleri devam ediyor.
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Ramazan Bayramı'nda giden 83 bin kişiden 71 bini geri döndü. Kurban Bayramı'nda ise giden 46 bin Suriyeliden 32 bini bayram izinlerini tamamlayarak Türkiye'ye geldi.
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Her iki bayramda toplam giden 129 bin kişiden bugüne kadar gelenlerin sayısı 103 bini bulurken kalan 26 bin kişinin de 31 Ararlık 2018 yılı sonuna kadar gelmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli göçmen Türkiye

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