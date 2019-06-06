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60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

Tunceli’de koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götüren 3 kişi görüntülendi.Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyüne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaştı.

Tunceli’de koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götüren 3 kişi görüntülendi.
Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyüne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaştı. Kaya, duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de görüntüledi.
Ters lale gibi endemik türleri koparan kişilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası uygulanıyor.
Duruma tepki gösteren ve o anları yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kayıt altına alan Kaya, "Ters lalelerin anavatanı Hakkari olarak biliniyor. Ancak ilimizde de yaygın şekilde varlar. Bizler de her yıl gezi gruplarıyla birlikte ters lalelerin bulunduğu alanlara giderek bu güzellikleri fotoğraflıyoruz. En son gittiğimizde ters laleleri köklerinden koparan 3 kişi gördük. Kendilerine tepki göstermem üzerine bana hakaretlerde bulundular. ’Biz bunlara sahip çıkıyoruz’ şeklinde pişkince cevaplar verdiler. Yanımda bulunan arkadaştan bu durumu kayıt altına almasını istedim. Endemik bir tür olan ters laleleri koparan bu şahıslar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyorum" dedi.

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler
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