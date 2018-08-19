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60. Chicago Hava ve Su Gösterisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:58 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında çok sayıda hava akrobasi timi gösteri yaptı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı.

Hava akrobasi timlerinin Michigan Gölü üzerinde yaptığı gösterileri binlerce kişi, Kuzey Caddesi Plajı'nda izledi.

Etkinlik kapsamında Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35, Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri şov yaptı.

Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı gösteriler, yarın da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago hava akrobasisi

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