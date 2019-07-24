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60 derece sıcaklıkta 50 yıldır bakır kalaylıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te 50 yıldır bakır kalaylayan Hacı Ateş (58), yaz aylarında 60 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen işini severek yapıyor.

60 derece sıcaklıkta 50 yıldır bakır kalaylıyor

Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te 50 yıldır bakır kalaylayan Hacı Ateş (58), yaz aylarında 60 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen işini severek yapıyor. Ancak Ateş, mesleği devam ettirecek çırak bulamamaktan dertli.
Geleneksel meslek kollarından kalaycılığı kentte sürdüren 6 ustadan biri olan Ateş, mesleğe 8 yaşında çıraklıkla başladı. Ateş, ustalık aşamasına geçince kendi iş yerini açtı. Kalaycılığa, 50 yıl emek veren Hacı Ateş, kalaylanacak bakır ürünleri önce ateşin üstüne bir maşa yardımı ile tutarak ısıtıyor sonra da kalay tozunu ısıttığı kabın içine serpiyor ve elindeki bir bezle bakır ürünleri kalaylıyor.
‘ÖMRÜM YETTİĞİ KADAR BU İŞE DEVAM EDECEĞİM’
İnsanlar bakır eşya kullanmaya devam ettiği sürece kalaycılığın da süreceğini belirten Ateş, "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaz aylarında 60 dereceyi bulan sıcaklıklarda çalışıyoruz. Bu meslekte çekirdekten yetişmeyiz. 8 yaşındayken çırak olarak başladım. Ustalarımızdan öğrendik bu mesleği. Ömrümüzün yettiği kadar da yapmaya devam edeceğim” dedi.
‘BU MESLEK ALTIN BİLEZİKTİR’
Eğitimin verdiği çok sayıda kişinin mesleğin devamını getiremediğini ifade eden Ateş, “Bu meslekte mutlaka gençler de olmalı. Çünkü zamanında ustalarımız bu meslek için altın bilezik derlerdi. Hala da öyle bu meslek, altın bileziktir. Zor iş olmazsa, emek olmazsa para kazanılmaz. Bu mesleğe emek vermek lazım” diye konuştu.
EN SAĞLIKLISI KALAYLI BAKIR
Porselen, çelik gibi tabak ve tencerelerden ziyade kalaylı kapların daha sağlıklı olduğunu ifade eden Hacı Ateş, kalaylanmış bakırı kullanmanın insan sağlığı için faydalı olduğunun altını çizdi.
Ateş, “Bizim yaptığımız işler sağlıklı. Evde kalaylı kaplarda yapılan yemekle diğer ürünler ile yapılan yemekler arasında çok fark var. Bizim kalayladığımız bakır tencereler ile 1 yıl sağlıklı bir şekilde yemek yapabilirler. İşlerimiz yaz aylarında açılıyor. Günde ortalama 8-9 saat çalışıyoruz. Sıcaklık bu havalarda ortalama 55-60 dereceyi buluyor. Kalaycılık, bakırcılık işi ile bağlantılıdır. Bakır olmazsa kalaycılık olmaz kalaycılık olmazsa bakırcılık olmaz” dedi.
FOTOĞRAFLI

60 derece sıcaklıkta 50 yıldır bakır kalaylıyor60 derece sıcaklıkta 50 yıldır bakır kalaylıyor60 derece sıcaklıkta 50 yıldır bakır kalaylıyor60 derece sıcaklıkta 50 yıldır bakır kalaylıyor

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