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60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlıklar cayır cayır yandı.

60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandı

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlıklar cayır cayır yandı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönüm sazlık alan yanarken, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale için takviye geldi.
Edinilen bilgiye göre, İznik İlçesinde sazlıklar yandı. Boyalıca su pompasından başlayan yangın 2 kilometre uzaklıkta sazlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle 60, dönümlük sazlık alan yandı. 60 dönüme yakın sazlık alan yanarken, çiftçiler sulama damla borularını çekerek yanmaktan kurtardı. Fasulyelerin üzerine örtülen çuvallar ise yangından zarar gördü.

60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandı

60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandı

60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandı

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