60 kilo verdi, eski fotoğraflarını yakıp 18 yıl sonra anne oldu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da çocuk sahibi olabilmek için gördüğü tedaviler ve kullandığı ilaçlar nedeniyle 105 kiloya ulaşan Müjde Kasımoğlu (36), tüp mide ameliyatının ardından spor yapıp dans ederek 60 kilo verdi. Eski kilolu fotoğraflarını yakan Kasımoğlu, evlendikten 18 yıl sonra da çocuk sahibi oldu. Merkez Antakya ilçesinde 2001 yılında hayatlarını birleştiren Semir (43) ve Müjde Kasımoğlu çifti, çocuk sahibi olamayınca evlendikten 3 yıl sonra tedaviye karar verdi. Kasımoğlu çifti, birçok tedavi yöntemine başvurdu. Müjde Kasımoğlu, bu süreçte birkaç kez hamile kaldı, ancak düşükle sonuçlandı. Müjde Kasımoğlu gördüğü tedaviler, kullandığı ilaçlar ve vitaminler nedeniyle 60 kilodan 105 kiloya çıktı. Çocuk sahibi olma hayallerini hiç yitirmen Müjde Kasımoğlu, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Adana'da ameliyat masasına yatan Kasımoğlu, 2 yıl boyunca spor yaparak ve dans ederek 60 kilo verip 45 kiloya düştü. Kasımoğlu, geçen yıl da doğal yollarla yeniden hamile kaldı. Daha önce 10 kez düşük yapan Kasımoğlu, 18 yıl sonra, dün sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine Metin Sait ismini verdi. Kilo verince eski fotoğraflarını yaktığını belirten Müjde Kasımoğlu, "Evlendiğimde çok kilolu bir insan değildim, ilk başlarda normal tedavi gördük, ancak bebeğimiz olmadı. Hamile kalıyordum, sonra düşük oluyordu. Umudumuzu yitirmedik. Tedaviler sonrası 105 kiloya ulaştım. Çok uzun yollardan geçtik, 60 kilo verince böyle bir mucize ile karşılaştık. Allah her isteyene versin. Bu süreçte doktorumuz İlkay Tepe Ödemiş de bize çok destek oldu. Kilo verdikten sonra eski halimi görmemek için bütün kilolu fotoğraflarımı yaktım" dedi. Bebek hasretine son vermek için obezite ve obeziteye bağlı gelişen hastalıkları yenmesi gerektiğinin farkına vardığını dile getiren Müjde Kasımoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bebek istediğim için obezite ameliyatı olmak zorunda kaldım, çünkü kilolarımdan dolayı çocuk sahibi olamamak gibi bir risk vardı. Tüp mide ameliyatından sonra spora başladım, yürüyüşler, dans derken kilo verdim. Ondan sonra tekrar sürece devam ettik. Çok şükür Allah'a bu kez elimiz boş kalmadı. Kurban olduğum Allah, obeziteyi yenince, tansiyonum, şekerim normale dönünce mucizemize kavuştuk."

