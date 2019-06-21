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60 kişilik ekip, kayıp üniversiteliyi uçurumda aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaklaşık bir ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'ın (20) cep telefonundan son sinyalin geldiği Güver Uçurumu'nda, 60 kişilik ekip arama çalışması yaptı.

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaklaşık bir ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'ın (20) cep telefonundan son sinyalin geldiği Güver Uçurumu'nda, 60 kişilik ekip arama çalışması yaptı. Adana'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İhsan Yıldız, 3 çocuğundan en büyüğü Eyyüphan Yıldız'dan 10 gündür haber alamayınca Antalya'ya geldi. 2 yıldır Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık İşletme Bölümü'nde okuyan oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla görüşüp sonrasında ulaşamayan Yıldız, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin araştırmasında, Eyyüphan Yıldız'ın son cep telefonu sinyalinin Düzlerçamı bölgesindeki Güver Uçurumu'ndan geldiği belirlendi. Kayıp genci arama çalışmaları için Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Akseki Komando Birliği'ne bağlı askerler, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, polis köpeği ile AFAD ekipleri uçurumun son bulduğu Aşağı Karaman Mahallesi'nde arama çalışması yaptı. KÖYLÜLER KILAVUZLUK YAPTI Köylülerin yol gösterdiği sarp kayalık ve ormanlık alanda ekipler üçe ayrıldı. İki ekip uçurumun son bulduğu yaklaşık 15 kilometrelik çemberi tararken, Güver Uçurumu bölgesinde polis ekipleri drone ile arama çalışmalarına katıldı. Sıcak hava ve sık ormanlık alanda güçlükle arama çalışmalarını yürüten ekipler, serinlemek için kanyondaki suyu kullandı. Arama çalışmalarına, 'Melo' adlı polis köpeği de katıldı. Ekiplerin bugünkü arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Çalışmaların yarın kara ekiplerinin yanı sıra helikopterle devam edeceği kayldedildi.

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