HABER

60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.

60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.
İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin Gülaçtı dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralıSamsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.