60 kişiyi hayatından eden müteahhit hakkında karar! 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden ağır etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılmış, 414 kişi hayatını kaybetmiş 912 kişi yaralanmıştı. Sadullah Yoldaş'ın mütahhitliğini yaptığı Yoldaş Apartmanı’da o yıkılan binalardan biriydi. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan binada 60 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Yoldaş Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili, binanın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp dava açıldı. İddianamede, 1994’te yapılan Yoldaş Apartmanı'nın bodrum, zemin, 8 normal ve 1 teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu bildirildi.

ELVERİŞSİZ MALZEME, PROJESİZ, RUHSATSIZ VE DENETİMSİZ BİNA YAPIMI

Aynı iddianamede müteahhit Sadullah Yoldaş'ın "Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle, her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği bu sebeple 60 kişinin ölümü ve 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtildi.

Savcı tarafından 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur' denildi.

DAVAYA KATILMADI

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş katılmadı! Duruşmada avukatlar, depremde yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına karar verdi.

(DHA)