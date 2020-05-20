Dünya Bankası'na göre 60 milyon kişi daha aşırı yoksullaşacak.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'da milyonlarca kişinin çok sert bir yoksulluğa doğru sürüklendiği uyarısında bulundu. Guterres, dünyaya Afrika kıtası için küresel dayanışma çağrısı yaptı.

Pandeminin Afrika'da yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeleri sekteye uğrattığına dikkat çeken Guterres, kıtada açlık, yetersiz beslenme ve hastalıklara karşı dayanıksızlığın yeniden artmaya başladığını söyledi.

Öte yandan pandemiye karşı hızlı tepki verdiklerine işaret ederek Afrika ülkelerini kutlayan Guterres, Afrika'da kayda geçen korona vakalarının "korkulandan daha az" olduğunu ifade etti. Resmi verilere göre Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 88 bin kişiye virüs bulaştı, 3 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Ancak virüsün yayılımının Afrika'da henüz başlangıç aşamasında olduğunu da vurgulayan BM Genel Sekreteri, Afrika'da salgınla mücadele için uluslararası toplumdan 200 milyar dolar ek yardım istedi.