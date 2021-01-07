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60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

07.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

Tüm motorlu araçların ön ve arka kısmında gördüğümüz plakalar, araçlar hakkında pek çok bilgi taşır. Bu bilgiler arasında en çok ilgimizi çeken ise plakaların başında yer alan il plaka kodu olur. Alfabetik sıraya göre verilen il plaka kodları, ülkemizdeki her bir il için farklıdır. Peki 60 nerenin plakasıdır?

Ülkemizde 1962 yılında kullanılmaya başlanan plaka kodları, 01'den başlayıp 81'e kadar devam eder. Her bir ilimiz için özel olan bu plaka kodlarından ülkemizde tam 81 tane vardır ve bu plaka kodlarının son 14 tanesi hariç hepsi il isimlerinin alfabetik sırasına uygundur. Son 14 plaka kodunun alfabetik sıraya uymamasının nedeni ise bu plaka kodlarına sahip 14 ilimizin, plaka kodları kullanılmaya başlandıktan sonra il statüsüne kavuşmuş olmasıdır. Zaten tümünü hatırlamayacağımız kadar çok plaka kodu varken bir de bu alfabetik karışıklık ortaya çıkınca işler iyice karışır ve akıllarda pek çok soru belirir. Hangi şehirdeki taşıtların araç plakası 60 ile başlar? 60 nerenin plaka kodudur?

60 Plakası Hangi İle Ait?

60 plaka imi Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Tokat ilimize aittir. Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Tokat Merkez, Turhal, Yeşilyurt ve Zile olmak üzere 12 ilçeye sahip olan Tokat'taki tüm araç plakaları 60 plaka koduyla başlar. Tokat'a bağlı Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Tokat Merkez, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinin plaka kodu harf grupları alfabetik olarak şöyle sıralanabilir:

Tokat Merkeze Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 AC / AZ 001 – 999
60 DA / DU 001 – 999
60 HA / HZ 001 – 999
60 M 0001 – 200
60 M 1001 – 1200
60 M 2501 – 3500
60 MA 001 – 999
60 T 0001 – 2000
60 T 2501 – 3500
60 TB 001 – 999
60 S 0001 – 1000

Turhal İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 DV / DZ 001 – 999
60 EA / EH 001 – 999
60 ET / EU 001 – 999
60 FH / FN 001 – 999
60 M 0401 – 600
60 M 1401 – 1600
60 M 7001 – 8000
60 T 0401 – 0600
60 T 1401 – 1600
60 T 7001 – 8000
60 TA / TZ 001 – 999

Niksar İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 EK / EP 001 – 999
60 FP / FT 001 – 999
60 M 0601 – 800
60 M 1601 – 1800
60 M 2401 – 2500
60 M 6001 – 7000
60 NA / NZ 001 – 999
60 T 0601 – 800
60 T 1601 – 1800
60 T 2401 – 2500
60 T 6001 – 7000

Erbaa İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 ER / ES 001 – 999
60 EV / EZ 001 – 999
60 FU / FZ 001 – 999
60 KA / KZ 001 – 999
60 M 0801 – 1000
60 M 1801 – 2000
60 M 5001 – 6000
60 T 0801 – 1000
60 T 1801 – 2000
60 T 5001 – 6000

Zile İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 FA / FF 001 – 999
60 M 0201 – 0400
60 M 1201 – 1400
60 M 9001 – 9999
60 T 0201 – 0400
60 T 1201 – 1400
60 T 9001 – 9999
60 ZA / ZZ 001 – 999

Almus İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 G 801 – 900
60 M 4001 – 4500
60 SA / SZ 001 – 999
60 T 4001 – 4500

Pazar İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 G 901 – 999
60 M 3501 – 4000
60 PA / PZ 001 – 999
60 T 3501 – 4000

Reşadiye İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 M 2001 – 2200
60 M 8001 – 8500
60 RA / RZ 001 – 999
60 T 2001 – 2200
60 T 8001 – 8500

Yeşilyurt İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 M 8501 – 9000
60 T 2201 – 2300
60 T 8501 – 9000
60 YA / YZ 001 – 999

Artova İlçesine Kayıtlı Plaka Kodu Harf Grupları:

60 M 2301 – 2400
60 M 4501 – 5000
60 T 2301 – 2400
60 T 4501 – 5000
60 VA / VZ 001 – 999

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