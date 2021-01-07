60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

Ülkemizde 1962 yılında kullanılmaya başlanan plaka kodları, 01'den başlayıp 81'e kadar devam eder. Her bir ilimiz için özel olan bu plaka kodlarından ülkemizde tam 81 tane vardır ve bu plaka kodlarının son 14 tanesi hariç hepsi il isimlerinin alfabetik sırasına uygundur. Son 14 plaka kodunun alfabetik sıraya uymamasının nedeni ise bu plaka kodlarına sahip 14 ilimizin, plaka kodları kullanılmaya başlandıktan sonra il statüsüne kavuşmuş olmasıdır. Zaten tümünü hatırlamayacağımız kadar çok plaka kodu varken bir de bu alfabetik karışıklık ortaya çıkınca işler iyice karışır ve akıllarda pek çok soru belirir. Hangi şehirdeki taşıtların araç plakası 60 ile başlar? 60 nerenin plaka kodudur?

60 Plakası Hangi İle Ait?

60 plaka imi Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Tokat ilimize aittir. Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Tokat Merkez, Turhal, Yeşilyurt ve Zile olmak üzere 12 ilçeye sahip olan Tokat'taki tüm araç plakaları 60 plaka koduyla başlar. Tokat'a bağlı Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Tokat Merkez, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinin plaka kodu harf grupları alfabetik olarak şöyle sıralanabilir: