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60 öğrenci çorbadan zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Şehit Abdulselam Halat İlk ve Ortaokulu'ndaki 60 öğrenci, içtikleri çorbadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Şehit Abdulselam Halat İlk ve Ortaokulu'ndaki 60 öğrenci, içtikleri çorbadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, bu sabah Şehit Abdulselam Halat İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda ikram edildiği belirtilen çorbadan içen öğrenciler, ders sırasında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri artması üzerine okul yönetimi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 60 öğrenci, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan öğrenciler, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Yaşanan zehirlenme olayına ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dağıtılan çorbadan numune aldı.

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