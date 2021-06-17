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60 pozisyonun fotoğraflarını içeren seks rehberi ülkeyi karıştırdı

17.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç devletinin radyo televizyon kuruluşu NRK, bazısı hemcins olan çeşitli yaş, boy ve kilodaki 7 çiftle 60 pozisyonun fotoğraflarını içeren seks rehberi yayımladı. Pornoya alternatif ve tatminsizliğe çare sunmayı amaçlayan rehberle ilgili ilk 5 günde 100 civarında şikayette bulunuldu.

60 pozisyonun fotoğraflarını içeren seks rehberi ülkeyi karıştırdı

Norveç devletinin radyo televizyon kuruluşu NRK'nin gençlerin seks eğitimlerini pornodan almasına ve yetişkinlerin cinsel yaşamlarındaki tatminsizliğe çare olarak görüntülü seks rehberi yayımlaması, Norveç'te tartışma yarattı.

Sputnik'in haberine göre, bazısı hemcins olan çeşitli yaş, boy ve kilodaki 7 çiftle 60 pozisyonun fotoğraflarını içeren rehberin menüsünde, kullanıcı sırt ağrısı, diz ağrısı, akrobatik, arkadan gibi tanımlar bulunan kutuları kontrol ederek kendisine uygun pozisyonu bulabiliyor.

ŞİKAYET ALDILAR

Herkes için bir şey olması vaadiyle takdim edilen rehber, hamileler, gençler ve yaşlılar için pozisyonların nasıl uyarlanabileceğini de gösteriyor. Toplumsal fayda amaçlayan ve cep telefonuna indirilebilen rehber, yayımlanır yayımlanmaz eleştirilerin hedefi oldu.

NRK Genel Yayın Yönetmeni Reidar Kristiansten, ilk 5 günde rehber ve ilgili gazetecilik faaliyetleri hakkında yaklaşık 100 şikayet aldıklarını açıkladı.

Rehber karşısında toplumun bir kısmının kışkırtılmış hissettiğinden söz eden Kristiansten, "NRK'de böyle görüntülerle karşılaşmanın pek çok kişiye alışılmadık gelmesini anlıyoruz. Kimisi bu tip gazeteciliğin ve seks hakkında yazmanın NRK'nin toplumsal görevinin parçası olmadığına inanıyor. Kimisi baş sayfada görünce nasıl bir haber değeri taşıdığını merak etti. Ama bazıları da görüntüleri mütecaviz buluyor" dedi. Ancak pek çok olumlu tepki de aldıklarını, geri dönüşlerde bir denge sağlandığını da sözlerine ekledi.

Çıplakla ilgili çeşitli tepkiler gelmesine hazırlıklı olduklarını söyleyen Genel Yayın Yönetmeni, bugünün toplumundaki soruna, gençlerin seks eğitimlerini pornodan almasına ve yetişkinlerin cinsel yaşamlarındaki tatminsizliğe çare bulmayı amaçladıklarını belirtti.

"CİNSEL ORGAN GÖSTERMEDİK, FOTOĞRAFLARI BELLİ MESAFEDEN ÇEKTİK"

"Seks rehberi ve bununla ilgili gazetecilik faaliyeti, seksin ne olabileceğine dair daha nüanslı ve çeşitlilik arz eden bir manzara sunarak bu sorunlara karşılık verme girişimidir" diyen Kristiansen, rehberin prodüksiyon standartlarını ziyadesiyle karşıladığına da dikkat çekti.

"Cinsel organları göstermedik, fotoğrafları belli bir mesafeden çektik, pornodan ayırmak için siyah-beyaz yaptık ve fotoğraflardaki çiftlerin gerçek olduğunu göstermeyi başardık" diyen Genel Yayın Yönetmeni, kamera önünde gerçek seks yapılmadığının garantisini de verdi.

Sosyal medyada da rehberi 'garabet' diye niteleyenler, devlet radyo televizyonunu akşam gazetelerinin seviyesine inmekle suçlayanlar kadar olumlu karşılayanlar da oldu.

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Anahtar Kelimeler:
seks Norveç Cinsellik

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