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60 saniyede 3 kez ölümden döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan olayda, bir çocuk 60 saniye 3 kez ölümden döndü.

Düştü, elektrik tellerine takıldı. Yine düştü, bu kez de farklı şekilde kurtarıldı. Çin'de bir çocuğun 60 saniyede 3 kez ölümden dönmesi kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çocuk

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