60 türden 450 adet hayvan macera parkında

Birbirinden farklı ünite ve aktiviteleriyle macera deneyimi sunan Park of İstanbul (POİ), Çekmeköy’de kapılarını açtı. 200 dönüm arazi üzerine konumlandırılan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Burak Memişoğlu’nun yaptığı Park of İstanbul’un içerisinde; hayvanat bahçesi, macera park, hobi bahçesi, çocuk oyun alanı ve pony alanı başta olmak üzere birbirinden farklı eğlence alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tesis alanlarının tasarımı ünlü mimar Öznur Ekşioğlu tarafından hazırlanan Park of İstanbul, dün iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan POİ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ’’Burada doğa ve yaşam kompleksi var. Ayı, kurt, papağan, yılan ve iguana gibi hayvanlarımız mevcut. Macera parkımız da alanımızın içinde yer alıyor. Ayrıca kafe ve restoranımız mevcut’’ dedi.