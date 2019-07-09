HABER

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:23 | Son Güncelleme

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

  1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı ekiplerce halk dansları gösterisi yapıldı.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gala öncesinde, protokol tarafından, şenliğe katılan halk dansları ekiplerine katılım belgesi verildi.

Daha sonra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, KKTC, Belarus, Kazakistan, Moldova ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.

Galaya Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Dünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmiDünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmi
İsviçre'den gelen karı koca denizde boğulduİsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HALK OYUNLARI GALASI

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz 2" sergisi açıldı

AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz 2" sergisi açıldı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

İkisi de 18 yaşında birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var

Suçları saymakla bitmiyor! 'Çek çek memleket yakışıklı görsün'

Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.