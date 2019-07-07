HABER

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 19:45 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı halk dansları grupları, etkinlikler kapsamında Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gösteriler sundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı halk dansları grupları gösteriler sundu.

Şenlik çerçevesinde Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, KKTC, Belarus, Kazakistan ve Moldova'dan gelen halk dansları grupları katıldı.

Etkinlikte, yurt genelindeki farklı kurumlardan halk oyunları ekipleri de gösteri sundu. Yerli ve yabancı grupların sunduğu gösteriler büyük ilgi gördü.

Şenlikler kapsamında, 10 Temmuz'a kadar Nasreddin Hoca'yı konu alan çok sayıda tiyatro ve sinema gösterimi, resim, fotoğraf ve karikatür sergisi açılışı, yarışma ve dans gösterileri yapılacak.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadıTuristler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı
Karadağ'a Atatürk silüeti yansıdı, yüzlerce kişi akın ettiKaradağ'a Atatürk silüeti yansıdı, yüzlerce kişi akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akşehir Konya Nasreddin Hoca

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'nin Akçakoca ilçesine turist akını!

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren 3 öğretmen Kulu'da

15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren 3 öğretmen Kulu'da

Kızılova Yayla Şenliği’ni hortum vurdu! Yaralılar var

Şenliği hortum vurdu! Yaralılar var

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Kağıthane'de yaya aracın altında kalmaktan 8 saniyeyle kurtuldu

Aracın altında kalmaktan 8 saniyeyle kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.