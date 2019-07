60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

İlk olarak yoğurt mayalayan temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, kendisinin 6 kuşak öncesinden Akşehirli olduğunu, dedelerinin buradan Bulgaristan’a göç ettiklerini, orada Ruşçuk sancağında Hoca Nasreddin köyü adı altında bir köy kurduklarını belirterek, 6 kuşak sonra ünlü bir Akşehirlinin Nasreddin Hoca’yı canlandırdığını ifade etti. Temsili Hoca Uzun, “Hoca Sivrihisar’da doğmuştur ama özbeöz Akşehirlidir ve hep Akşehirli kalacaktır” dedi. Temsili hocanın ardından Bakan Murat Kurum ve diğer protokol mensupları da yoğurt mayaladı. Maya çalma programının ardından Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki şenlik açılış törenine geçildi.

"Atalarımızın bize bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var"

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Nasreddin Hocamızı hayırla yad ediyorum. Şenliğimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza önemli bir misyon yüklediğini altını çizerek belirtmek istiyorum. Atalarımızın bize bıraktığı değerleri de gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Birlik ve beraberliğimize de önemli katkılar sunmaktadır. Anadolu’nun irfanının en güzel örneklerinden biri hocamız Nasreddin Hoca’dır. O, 700 yılı aşkındır renkliliği, bilgeliğiyle insanları güldüren, düşündüren bir bilgedir. Nasihatlerini hep halleriyle yaptı. Bazen eşeğe ters binerek, oturduğu dalı keserek insanlara anlamlı dersler verdi. Bizler her zaman onun bilgece anlattıklarına yer vererek sözlere değer kattık. Nasreddin Hocamız her zaman bizimle var olmaya devam edecektir. Göle maya çalmak bir umuttur. Önümüze çıkan ve çıkacak olan engellerin her şeye rağmen aşılması anlamındadır. İstanbul’un fethi için karadan yürütülen gemiler göle maya çalmaktır. Nasreddin Hocamızın bu göle yıllar önce çaldığı maya zaten tuttu. Birlik ve beraberliğimiz oldu. Dünyaya barışı, sevgiyi ve kardeşliği taşıyan koca bir cihan devleti oldu. O maya tuttu. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üreten, büyüyen güçlü bir Türkiye oldu. Biz o maya ile birlik ve beraberlik içinde 2023’ün, 2053 ve 2071 Türkiye’si için hep birlikte el birliği içinde ülkemizin 100 yılını inşa etmek için çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak millet ve vatandaşlarımıza her zaman hizmet ettik. Her alanda çok ciddi yol kat ettik. Geleceğimiz için evlatlarımıza, çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için kaldığımız yerden çalışmalara devam ediyoruz” dedi.