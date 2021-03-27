60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 182 ve MHRS sayfası üzerinden aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ederken, Türkiye'de öncelikli gruplardan başlanan koronavirüs aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca'nın güncel öncelikli risk gruplarının sisteme kaydının tanımlandığını duyurduktan hemen sonra vatandaşlar, koronavirüs aşısı için nereden ve nasıl randevu alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşılama sırasında öncelikli grupta yer alan vatandaşlar, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamalası üzerinden veya "Alo 182" hattını arayarak koronavirüs aşı randevusu alabilmektedir.Randevu bilgileri ise e-Nabız sistemi üzerinden ve SMS ile bildirilmektedir.

AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINwww.mhrs.gov.tr/vatandas/#/

KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCELİKLİ GRUPTA KİMLER VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi."sözlerine yer verdi.

Bakan Koca ayrıca, Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşların ve immuno supresif tedavi alanların öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandığını ifade etti.

