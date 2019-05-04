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'60 yaşına girdiğim için cezalandırılıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

30 yıl sonra ilk kez Vogue dergisine kapak pozu veren Madonna, 60 yaşına girdiği için cezalandırıldığını söyleyerek, "Ageizm ile savaşıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı, bu sene 60 yaşına girdiği için toplum tarafından cezalandırıldığını söyledi.

Madonna: Ageizm ile savaşıyorum

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, İngiliz Vogue dergisinin Haziran 2019 sayısına kapak pozu verdi.
Bu, 60 yaşındaki yıldızın, 1989’dan bu yana ilk kez Vogue’un kapağında yer alması anlamına geliyor.
Kariyeri ve hayatıyla ilgili röportaj da veren Madonna, “İnsanlar hep bir sebepten dolayı beni susturmaya çalışıyordu; yeterince iyi olmadığım, yeterince iyi şarkı söylemediğim, yeterince yetenekli olmadığım, yeterince evlenmediğimden dolayı... Şimdi de yeterince genç değilim. Şimdi ben *ageizm ile savaşıyorum. 60 yaşına girdiğim için cezalandırılıyorum” dedi. *Ageizm: Yaş ayrımcılığı, insanların yaşlarına dayanarak onlara karşı önyargı oluşması.
“Benim bir rol modelim yok” diyen ünlü şarkıcı, “Çünkü kimse benim yaptığımı yapmıyor ve bu biraz korkutucu” dedi.
Madonna rol model seçmemesini şöyle açıkladı: “Mükemmel ve inanılmaz olduklarını düşündüğüm Simone de Beauvoir, Angela Davis gibi geçmişteki mücadeleci kadınlara bakıyorum, çocukları yok. Altı çocuğun bekar annesi olmak, yaratıcı olmaya, sanat yapmaya devam etmek, politik olarak aktif olmak, ses çıkarmak benim yaptıklarım. Dolayısıyla benim pozisyonumda kimsenin olmadığını söylemeye çalışıyorum.”
Madonna, sekiz yıl küs kaldıktan sonra Oscar partisinde barıştığı Lady Gaga ile ilgili şunları söyledi: "İnsanlar biz hiçbir zaman düşman değilken, bizim düşman olmamız için heyecanlandı."
Madonna, son olarak Billboard Müzik Ödülleri’ndeki sahne performansıyla konuşulmuştu. Önceki gün gerçekleşen törende Madonna, farklı kostümler giymiş hallerini hologramla sahneye yansıttı. Madonna’nın 5 milyon dolar harcanarak hazırlanan sahnede sergilediği performans, seyircilerden beklenildiği kadar çok beğeni almasa da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Madonna Ageizm

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