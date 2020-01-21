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  4. 60 yaşında kayak yapmayı öğrendi, gençlerle yarışmak istiyor

60 yaşında kayak yapmayı öğrendi, gençlerle yarışmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de oturan Bahri Çibuk (60), kendi imkanlarıyla bir haftada kayak yapmayı öğrendi.

BİNGÖL'de oturan Bahri Çibuk (60), kendi imkanlarıyla bir haftada kayak yapmayı öğrendi. Günlük kıyafetleriyle 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'ndaki kayak merkezinde kayan Çibuk, gençlerle yarışmak istiyor.
Emekli ve 3 çocuk babası Bahri Çibuk, çocukluk döneminde merak saldığı kayak yapmayı 60 yaşında öğrendi. Bölgenin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2016 yılında, 20 milyon lira maliyetle açılan Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen Çibuk, günlük kıyafetleriyle kayak yapmayı bir haftada öğrendi. Çibuk, 60 yaşında olmasına rağmen gençlerle kayak yarışı yapmak istediğini söyledi.
Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyifli olduğunu anlatan Çibuk, "Çocukluğumda perdeleri astığımız kornişle kayıyordum. Çocukluk hayalim olan kar üzerinde kayak yapmayı öğrenmek için Hesarek Kayak Merkezi'ne geldim. Bu pistin güzelliğini görünce burada kayak yapmaya çalıştım. Kendi imkanlarımla düşe kalka bir haftada kayak yapmayı öğrendim. Ama kendimi gençlerle yarışabilecek halde görüyorum" dedi.

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