HABER

60 yaşındaki baterist rekor denemesi için çalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

MERSİN’de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle başladı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle başladı. Kızılkaya, rekor denemesi ile yeniden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.

Oktay Kızılkaya, 2003 yılında kırdığı 42 saatlik bateri çalma rekorunun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçti. Kızılkaya, Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine başladı. Rekor denemesinin ilk vuruşunu Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, renkli ve eğlenceli görüntülerle Babil Kavşağı güneyinde Kültürpark içerisinde bulunan Side Harabeleri yanında başlayan, popüler müzikler eşliğinde devam eden rekor denemesinin 6 gün sürmesi bekleniyor. İzmir Marşı ile başlayan rekor denemesi Başkan Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan ile birlikte dans ederken sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Uzun süredir bu rekor denemesi için çalıştığını ifade eden Kızılkaya, "Bu rekoru kıracağıma inanıyorum. Stüdyo ortamında bu rekora yaklaştım. Tüm hazırlıklarımı tamamladım. Gelip izleyenler olursa daha fazla motive olurum. Mersinlilerin vereceği moralle de çok rahat 160 saatlik süreyi tamamlayacağıma inanıyorum" dedi.

Mezitli'de çok güzel bir ortamda rekor denemesinin olacağını belirten Başkan Tarhan, vatandaşların bu etkinlikte müzik ziyafeti söyledi. Tüm Mersinlileri bu coşkuya davet eden Başkan Tarhan, Mezitli’nin çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, "Nerede güzel bir şey olduğu haberini duyuyorsanız bilin ki Mezitli’de gerçekleşmiştir. 160 saat boyunca Mezitlililer güzel müziğe doyacak. Herkesi, bu eğlenceye ortak olmaya ve sanatçı arkadaşımız Oktay Kızılkaya’ya destek vermeye davet ediyorum. Oktay arkadaşımızın bu rekoru kırarak tüm dünya Mersin'in adını duyuracağına inanıyorum" diye konuştu.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
İzmit'te kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyorİzmit'te kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor
Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlarŞifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.