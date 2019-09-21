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60 yaşındaki baterist, rekor denemesi için çalıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

24 SAATİ GERİDE BIRAKTI Mersin'de Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefleyerek bateri çalmayan başlayan Oktay Kızılkaya (60), ilk günü geride bıraktı.

60 yaşındaki baterist, rekor denemesi için çalıyor (2)

24 SAATİ GERİDE BIRAKTI
Mersin'de Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefleyerek bateri çalmayan başlayan Oktay Kızılkaya (60), ilk günü geride bıraktı.
2003 yılında kırdığı 42 saatlik rekorun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete Oktay Kızılkaya'nın aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesinin desteğiyle sürüyor. Kızılkaya, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park içerisinde bulunan Side Harabeleri içerisinde popüler müzikler eşliğinde bateri çalmaya devam ediyor.
Güzel tepkiler aldığını belirten Kızılkaya, "Tam 24 saat oldu. 160 saat tamamlanacak. Bateristim, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli oldum. Bu 3'üncü dünya rekorum olacak. Bateride dünya rekorunun isim babasıyım. İlk 24, 48 ve 72 saat rekorları bana ait. Şu andaki rekor 134 saatle Kanadalı bir meslektaşımızda bulunuyor. İnşallah bu rekoru hep beraberi Türkiye'ye getireceğiz. Şu anda tam 24 saati geçti" dedi.
24 saattir aralıksız olarak çalmasına rağmen yorulmadığını ifade eden Kızılkaya, "Yorgunluk yok ama havanın getirdiği baskı var. Havanın çok basık olması nedeni ile onun geçirdiği fiziksel ve zihinsel baskı var. Sıcağın düşmesi ile birlikte çok güzel tepkiler alıyorum. Dün herkes buraya akın etti. Sabahın ilk saatlerine kadar insanlar bana eşlik etti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

60 yaşındaki baterist, rekor denemesi için çalıyor (2)

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