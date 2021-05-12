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60 yaşındaki Hakan Peker, Instagram’dan sevgili buldu

12.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en popüler pop şarkıcılarından biri olan Hakan Peker, katıldığı bir programda izleyicileri şaşırtan açıklamalarda bulundu.

60 yaşındaki Hakan Peker, Instagram’dan sevgili buldu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hakan Peker'den 'sosyal çapkınlık' itirafı geldi. 60 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2012 yılında dünya evine girdiği Arzu Öztoprak'la 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı.

Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulundu.

HAKAN PEKER: "İMKANSIZ DEĞİL"

Hakan Peker, sosyal medyadan bir kişiyle tanıştığını ifade ederek "Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil." şeklinde konuştu.

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