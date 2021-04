60 yaşındaki kadını ‘Bıçaklama olayına karıştınız’ diyerek dolandıran şahıslar yakalandı

Sivas’ın Divriği ilçesinde 60 yaşındaki kadını ‘bıçaklama olayına karıştınız’ diyerek kandıran ve 28 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karışan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas’ın Divriği ilçesi Akmeşe köyünde yaşayan 60 yaşındaki M.Y. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıttılar ve ‘bıçaklama olayına karıştınız, evinizde arama yapılacak’ diyerek M.Y’yi kandırdı. Ticari taksiyle yaşlı kadının evine gelen dolandırıcılar, yaşlı kadının evinde yaptıkları aramada ele geçirdikleri 5 bin 300 TL nakit para, 1 adet tam cumhuriyet altını, 2 adet yüzük ve 1 çift altın küpe olmak üzere toplam 28 bin TL değerindeki ziynet eşyasını ‘fotoğraflarını çekip getireceğiz’ yalanıyla alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadınsa dolandırıldığını anlayınca durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerinin ve JASAT Timlerinin yaptıkları araştırmalarda bahse konu ticari taksi tespit edilerek ilçede hizmet veren taksi şoförlerinden bilgiler alındı. Edinilen bilgiler doğrultusunda 3 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla araç, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Kasabasında durduruldu ve M.Y., Y.K. ve M.Y. isimli 3 şahıs yakalandı. Zanlıların üst ve araç aramasında suçtan elde edilen 17 bin 465 TL, 4 adet cep telefonu, 5 gram kubar esrar, 1 gr metamfetamin, şeffafiçme aparatı, 1 adet çakı ele geçirildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.