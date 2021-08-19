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60 yaşındaki psikoeğitim uzmanı, 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak alıp cinsel istismarda bulundu!

19.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da 8 yaşındaki bir kızı ailesinden satın alan Kanadalı kişi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Risk altındaki gençlere yardım etmek konusunda psikoeğitim uzmanı olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Sylvain Villemaire, küçük kızı cinsel olarak istismar etmek suçuyla yargılandı.

60 yaşındaki psikoeğitim uzmanı, 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak alıp cinsel istismarda bulundu!

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CTV’deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Sylvain Villemaire'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.

Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.

EVİNDE 8 BİN ÇOCUK İSTİMARI GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU

Haberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.

Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kanada
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