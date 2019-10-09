"60 yaşından sonra her 3 kadından 1'i idrar kaçırma sorunu yaşıyor"

İSTANBUL (AA) - Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, 60 yaşının üzerinde her 3 kadından 1'inde idrar kaçırma problemi yaşandığını belirterek, spor ve kilonun bu hastalığın tedavisinde çok önemli olduğunu ve bireyin fazla kilolardan kurtulması gerektiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üroloji ve kadın ürolojisi alanında eğitimler vermek ve toplumun bilgi düzeyini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Kontinans Derneğince "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi kapsamında ilk durak olan İstanbul'da bilgilendirme semineri düzenledi.

Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü sanatçı Nergis Kumbasar'ın üstlendiği "İdrar Kaçırmak Bir Problemdir" konulu seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen katıldı.

Seminerde konuşan Prof. Dr. Tarcan, doğru ve hızlı tedavi için idrar kaçırmanın tipleriyle sebeplerini kontrol etmenin önemine değinerek, hastaların tedavi noktasında ilaç ya da ameliyat ön yargısıyla doktora gittiğine dikkati çekti.