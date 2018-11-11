60 yıldır semercilik yapıyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesinde 9 yaşında semercilik mesleğine başlayan ve yarım asırdır sürdüren Vedat Dağeri (70), büyük özveriyle mesleğini günümüze kadar taşıdığını söyledi.
Geçmiş yıllarda her evde bir binek hayvan olduğunu belirten Vedat Dağeri, bu nedenle de semere rağbetin çok olduğunu ancak günümüzde semerciliğin gözden düştüğünü söyledi. Teknolojik gelişmelerle birlikte semere ilginin azaldığını söyleyen Dağeri, "Her yere yol yapılıyor, binek hayvanlara artık ihtiyaç duyulmuyor. Küçükbaş hayvancılığın azalması da bu mesleği olumsuz etkiledi. Koyun yetiştiren çok az kişi var. Tabi büyük şehirlere göç verilmesi de bizim mesleğimizi bitirme noktasına getirdi" dedi.
Semerciliğin 3-5 yıl içinde tamamen bitme noktasına geleceğini belirten Dağeri, "Müşteri çoğalmıyor azalıyor, azalınca da geçim zor oluyor. Çırak da yok. Semer işi artık çok kazandırmıyor. Bunun yanında semerler artık eskimiyor, atlarla eskiden hep çalışılıyordu, şimdilerde ayda bir at kullanılıyor. Semer eskimeyince de bir müşteri sana 10 sene sonra semer yaptırmak için geliyor. Semercilik hata kabul etmiyor, etin üzerine ev yapıyorsun. Niğde dağlık bir arazi, yapılan bir semer ne aşağı kayacak, ne yukarı kayacak, ne de hayvanı rahatsız edecek. Bu teknikleri tutturabilirseniz iyi bir usta olabilirsiniz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz
İki ailenin kavgası şehri karıştırdı: Ölüler ve yaralılar var!
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dehşet saçtı
Trump ve Macron kameralar önünde tartıştı!
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum