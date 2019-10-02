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60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

KAYBOLMAYA yüz tutan mesleklerden biri olan at arabası ustalığının son temsilcisi olan Yaşar Küçüker (80) 60 yıldır mesleğini yapmaya devam ediyor.

60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor

Alparslan ÇINAR- Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- KAYBOLMAYA yüz tutan mesleklerden biri olan at arabası ustalığının son temsilcisi olan Yaşar Küçüker (80) 60 yıldır mesleğini yapmaya devam ediyor. Küçüker, otomobiller yaygınlaşınca ihtiyaç kalmayan at arabalarının boyutunu küçültüp süs eşyası olarak imal etmeye devam ettiğini söyledi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde küçük bir işletmede 60 yıl önce ustasından öğrendiklerini tahtalara işleyen Yaşar Küçüker, tahta oymacılığı, tahtadan süs eşyası ve at arabası imalatında mesleğin son temsilcilerinden. Henüz 15 yaşındayken babasıyla birlikte Yalvaç'a 50 kilometre uzaklıktaki Konya'nın Akşehir ilçesine giden Küçüker, burada bir ustanın yanında çırak olarak başladığı işte 3 yıl boyunca ücretsiz çalıştı. Karın tokluğuna çalışarak meslek öğrenen Küçüker, askerlik görevini tamamladıktan sonra memleketi Yalvaç'a gelerek burada at arabası imalatına girişti.
MOTORLU TAŞITLAR YAYGINLAŞINCA MESLEK BİTTİ
60 yıl boyunca tahtalara şekil vererek at arabası imal eden Yaşar Küçüker'in mesleği, başta otomobil olmak üzere motorlu taşıtların yaygınlaşmasının ardından zamana yenildi. Eskiden olduğu kadar at arabası siparişi de alamayan Küçüker, at arabalarının boyutunu küçültüp bahçe ve ev içi süs eşyası olarak kullanılması için imal etmeye devam etti. At arabalarını renk renk boyayıp tekerleklerini takan Küçüker, bunları boyutuna göre 250 TL'den 1000 TL'ye kadar satıyor.
'ÇIRAK BULAMIYORUZ'
Bazen ayda 4 adet sattığını bazen de hiç satamadığını anlatan Yaşar Küçüker çocuklarının da baba mesleğini devam ettirmek istemediğini söyledi. Yalnız başına çalıştığı dükkânda yanına bir çırak alıp işi öğretmek istediğini ancak gençlerin mesleğini beğenmediğini belirten Küçüker, "Şimdilerde insanlar 'Ne varmış bu arabada?' diyor. Meraklısı alıyor. Çırak bulamıyoruz. 6 ay çalışan kendisini usta sanıp çıkıyor işten. Eskiden öyle değildi" dedi.

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60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor

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