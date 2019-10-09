60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki kız kardeş ile bir kız torun, 60 yıllık evli Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için temsili nikah töreni düzenledi. Torun Su Gürler, dede ve anneannesinin temsili olarak nikahını kıyarak kendi yaptığı ve içinde sevdikleri özellikleri yazılı karton evlilik cüzdanı verdi.

Marmaris ilçesinde yaşayan Fatma ve Azbiye Gürler kardeşler, doğum gününde evlenen annesi Mübeccel (80) ve baba Mehmet Gürler (84) için temsili nikah töreni düzenledi. Saat 18.45'te kız kardeşler, anne ve babalarının haberi olmadan Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir parkı balon ve çiçeklerle süsledi. Gürler ailesinin yakın dostları törene katıldı. Kız kardeşler, parkın 50 metre ilerisindeki anne ve babasını evden alarak parka getirdi. Parka gelen Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için müzikler çalınarak alkışlar tutuldu. Sürpriz karşısında duygulanan Gürler çifti, alkış ve konfetiler eşliğinde önünde gençlik yıllarındaki fotoğrafların bulunduğu masaya oturdu. Çiftin nikah şahitliğini 30 yıllık aile dostları Hilmiye ve Ziya Sezer yaptı. Yaşlı çiftin nikahını ise Fatma Gürler'in kızı Su Gürler kıydı. Temsili nikahı kıyan torunu kendi hazırladığı ve içinde dedesi ile anneannesinin sevdiği şeylerin yazılı olduğu kartondan yapılma evlilik cüzdanını takdim etti. Davetliler, o anı cep telefonuyla çekerek çifte '60 kere maşallah' dedi. Çift, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek' şarkısıyla dans etti. Ardından Balkan ülkelerinin hareketli müzikleri eşliğinde dostlarıyla birlikte göbek attılar. 1,5 saat süren tören sonrası kutlama sona erdi.