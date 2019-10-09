HABER

60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki kız kardeş ile bir kız torun, 60 yıllık evli Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için temsili nikah töreni düzenledi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki kız kardeş ile bir kız torun, 60 yıllık evli Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için temsili nikah töreni düzenledi. Torun Su Gürler, dede ve anneannesinin temsili olarak nikahını kıyarak kendi yaptığı ve içinde sevdikleri özellikleri yazılı karton evlilik cüzdanı verdi.

Marmaris ilçesinde yaşayan Fatma ve Azbiye Gürler kardeşler, doğum gününde evlenen annesi Mübeccel (80) ve baba Mehmet Gürler (84) için temsili nikah töreni düzenledi. Saat 18.45'te kız kardeşler, anne ve babalarının haberi olmadan Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir parkı balon ve çiçeklerle süsledi. Gürler ailesinin yakın dostları törene katıldı. Kız kardeşler, parkın 50 metre ilerisindeki anne ve babasını evden alarak parka getirdi. Parka gelen Mübeccel ve Mehmet Gürler çifti için müzikler çalınarak alkışlar tutuldu. Sürpriz karşısında duygulanan Gürler çifti, alkış ve konfetiler eşliğinde önünde gençlik yıllarındaki fotoğrafların bulunduğu masaya oturdu. Çiftin nikah şahitliğini 30 yıllık aile dostları Hilmiye ve Ziya Sezer yaptı. Yaşlı çiftin nikahını ise Fatma Gürler'in kızı Su Gürler kıydı. Temsili nikahı kıyan torunu kendi hazırladığı ve içinde dedesi ile anneannesinin sevdiği şeylerin yazılı olduğu kartondan yapılma evlilik cüzdanını takdim etti. Davetliler, o anı cep telefonuyla çekerek çifte '60 kere maşallah' dedi. Çift, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek' şarkısıyla dans etti. Ardından Balkan ülkelerinin hareketli müzikleri eşliğinde dostlarıyla birlikte göbek attılar. 1,5 saat süren tören sonrası kutlama sona erdi.

'UZUN EVLİLİK SAYGI VE SEVGİDEN GEÇER'

60 yıl evli kalmanın sırrını anlatarak genç çiftlere nasihat veren Mehmet Gürler, "Evlilik saygı ve sevgi ile devam edilir. Birbirinizi kırmamak için ileri gitmemek lazım. Bir tartışmada ileri gidildiğinde adımını geri atmasını bilmelisin. Bunu yapmazsan kavga çıkar. Evimde son sözümü ben söylüyorum. Eşim, bana 'o işi yapacağız' diyor bende son sözü söyleyerek tamam diyorum. Evlilik müessesi kolay değildir. Eşini seçinceye kadar başın ağrıyacak ölünceye kadar kutsal kurum devam edecek. Evlilik de oldubitti olmaz. Acı ve tatlı günlerde beraber olacaksın. Her şeyi beraber paylaşıp çocuklarını birlikte büyüteceksin. Ülkemize hayırlı evlat yetiştirmek için çiftlere büyük görev düşüyor" dedi. Mübeccel Gürler ise evliliğin en başlı temel kuralının saygı ve sevgi olduğunu söyledi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Çiftin kızı Fatma Gürler ise "Bugün annemin doğum günü idi. Annem doğum gününde evlenmiş. Kız kardeşim Azbiye ve kızım Su ile sürpriz bir kutlama yapmak istedik. Yakın dostlarımızı çağırarak temsili nikah töreni düzenledik. Anne ve babam Balkan göçmenidir. Babam, belediyeden annem de dünyaca ünlü bir tekstil firmasından emekli. 2007 yılında Marmaris ilçesine yerleştiler. Şu an Gökova Mahallesi'nde oturuyorlar. Bizleri büyüten ve yetiştiren anne ve babamı mutlu görmek çok sevindirdi. Herkese böyle mutlu ve uzun evlilik dilerim" dedi.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Ceylanpınar Belediyesi'ne ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Ceylanpınar Belediyesi'nin hoparlörlerinden mehter marşı çalındı

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.