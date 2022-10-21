60 yıllık kocasını öldüren kadına 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası

Ankara’da yıllardır kendisine şiddet uygulayan ve bıçakla saldıran kocasını öldüren 76 yaşındaki kadın, 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası verilerek tahliye edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanık Mevlüde Akgün (76) ve avukatlar hazır bulundu. 60 yıllık kocası Ahmet Akgün’ü (80) 38 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanan sanık Akgün ifadesinde, "Ben zarar vermedim" dedi. Mevlüde Akgün, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası verilerek, tahliye edildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde 14 Ocak’ta 60 yıllık evli Mevlüde Akgün (76) ile eşi Ahmet Akgün (80) arasında gece gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışma çıkmış, kocasının elindeki bıçağı alan Mevlüde Akgün eşini 38 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Kızlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, gözaltına alınan Mevlüde Akgün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında ’eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

