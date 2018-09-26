600,000 dolar ödüllü PUBG mobile turnuvası geliyor!

Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Kore ve Japonya, Asya ve Çin olmak üzere toplam 6 farklı bölgede yapılması beklenen PUBG mobile turnuvası toplam ödül havuzu 600,000 dolar olarak açıklandı. Mobil oyunculuk dünyasının fitilini ateşleyen PUBG Mobile, Star Challenge Championship serisinin 2019 ayağı için katılım sürecini resmen başlatmış oldu. Türkiye'nin Avrupa bölgesinde yer alacağı turnuvada bölgesel turnuvalar sonucu Çin'den 16 diğer bölgelerden ise 20'şer takım kendi bölgelerinde şampiyonluk mücadelesi verecekler.

Bölgesel şampiyonalar sonucunda Kuzey Amerika ve Asya’dan 3’er, Çin, Japonya/Kore ve Avrupa’dan 2’şer, Güney Amerika’dan ise 1 takım, küresel finale katılım hakkı kazanacak.

