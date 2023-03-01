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'600 bin Suriyeli İstanbul'a getirildi' iddiası! Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi

01.03.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkıma uğrayan bölgelerden 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğuna vurgu yapılarak, "Bu ülkeye en iyi şekilde hizmet eden mesai arkadaşlarımızı ve Başkanlığımızı zan altında bırakan gerçek dışı ifadeleri de kabul etmiyoruz." denildi.

'600 bin Suriyeli İstanbul'a getirildi' iddiası! Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

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"TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalının sabah programında Göç İdaresi Başkanlığı ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendiği görülmüştür. Mevzubahis programda ortaya atılan '600 bin Suriyeli'nin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür." ifadelerine yer verildi.

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"GERÇEK DIŞI İFADELERİ KABUL ETMİYORUZ"

Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, şu ifadeler yer verildi:

"Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen depremin ardından milletimizin, hatta dünyanın farklı ülkelerinin seferber olduğu bugünlerde provokasyonun dahi sınırlarını zorlayan sorumsuzca açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Söz konusu gerçek dışı açıklama da deprem sonrası ortaya atılan diğer iddialar gibi, bugüne kadar farklı yol ve yöntemlerle ülkemizde yaşayan yabancılar üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon ve algı yönetimi çalışmalarının yeni bir boyutu olarak değerlendirilmektedir.

Göç İdaresi Başkanlığı olarak kamu kuruluşlarıyla, STK'larla ve uluslararası göç kuruluşlarıyla irtibatlı bir şekilde afet sürecinde de göç yönetimini kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu kapsamda deprem bölgesinde yaşayan yabancıların farklı illere çıkışları kayıtlı ve izinli olarak sağlanmaktadır. Ayrıca sorumlulukları gereği bu ülkeye en iyi şekilde hizmet eden mesai arkadaşlarımızı ve Başkanlığımızı zan altında bırakan gerçek dışı ifadeleri de kabul etmiyoruz. Medya kuruluşlarımız başta olmak üzere kamuoyunun bu tür açıklamalara ve iddia sahiplerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kurumları takip etmesi büyük önem arz etmektedir."

(İHA)

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İçişleri Bakanlığı göç suriyeli

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