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600 bin TL ödülle aranan kadın terörist ölü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:59 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında tespit edilen ve 3 gündür devam eden operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 4’e yükseldi.

600 bin TL ödülle aranan kadın terörist ölü ele geçirildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında tespit edilen ve 3 gündür devam eden operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 4’e yükseldi. Şehidin kanının yerde kalmadığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde yaptığı operasyonda bir grup teröristle sıcak temas yaşamıştı. İlk gün operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bölgeye Bingöl’den takviye gelen timde yer alan Kırıkkaleli Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş’ın (30) çatışmada, 1 uzman çavuş ise dereye düşerek şehit düşmüştü. Bölgede operasyonlarına devam eden timler teröristleri takibini sürdürdü. Devam eden operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden "Siirt" kod adlı Zilan Tek’in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü Turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi.

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