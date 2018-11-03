600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı 8 teröristten birinin Aranan Teröristler Listesi'nde Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan sözde Cudi cephe sorumlusu 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlarda, Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 teröristin olduğunu tespit etti. Kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristlerden birinin Aranan Teröristler listesinde Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan sözde Cudi cephe sorumlusu 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu olduğunu açıkladı.

PANİK, TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

PKK'lı terörist Fırat Çeli'nin öldürülmesinin örgütte korkuya neden olduğu kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, örgütteki paniğin telsiz görüşmelerine yansıdığı belirtilerek, "Örgüt üyeleri sözde Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarını panikle iptal edilmesini istedi" ifadelerine yer verdi.

