HABER

600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı 8 teröristten birinin Aranan Teröristler Listesi'nde Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan sözde Cudi cephe sorumlusu 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirtildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı 8 teröristten birinin Aranan Teröristler Listesi'nde Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan sözde Cudi cephe sorumlusu 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlarda, Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 teröristin olduğunu tespit etti. Kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristlerden birinin Aranan Teröristler listesinde Turuncu kategoride 600 bin TL ödülle aranan sözde Cudi cephe sorumlusu 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu olduğunu açıkladı.
PANİK, TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI
PKK'lı terörist Fırat Çeli'nin öldürülmesinin örgütte korkuya neden olduğu kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, örgütteki paniğin telsiz görüşmelerine yansıdığı belirtilerek, "Örgüt üyeleri sözde Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarını panikle iptal edilmesini istedi" ifadelerine yer verdi.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Gülbahar'ı sopayla vurarak düşürdükten sonra öldürmüşGülbahar'ı sopayla vurarak düşürdükten sonra öldürmüş
Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunçEğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.