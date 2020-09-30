HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 600 bin TL’lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

600 bin TL’lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Güngören’de girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar yakalandı.

Güngören’de girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 23 Ağustos gecesi Güngören Sanayi Mah. Amiral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin sahibi olan K.P. iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark etti. K.P.’nin ihbarıyla iş yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

600 bin TL’lik vurgun
Şüphelilerin girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak içinde bulunan 50 bin Dolar, 20 bin Avro, 21 bin TL, 2 adet altın künye, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kravat iğnesi ile birlikte 1 adet elektronik tableti çaldıkları ve vatandaşı 600 bin TL’lik zarara uğrattığı öğrenildi.

Takip sonucu yakalandılar
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hırsızlar suç makinesi çıktı
Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Ersin Ö. (32)’nün, 23 adet İş yerinden Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Otodan Hırsızlık, 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5 adet Kasten Yaralama, 2 adet Mala Zarar Verme, 2 adet Tehdit, 2 adet Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, 1 adet Taksirle Yaralama, 1 adet Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, 1 adet Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından, Hamdullah B. (28)’nin ise, 11 adet İş yerinden Hırsızlık, 4 adet TCK 191, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 adet Mala Zarar Verme, 1 adet Otodan Hırsızlık, 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Hamdullah B.’nin ayrıca 1 adet Mala Zarar Verme suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelisini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin iş yerinin kapısını açmaya çalıştıkları anlar görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilirYüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Diğer Haberler
Zonguldak'ta korkunç olay! Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Kahvaltı yaptığı çifti öldürüp intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Başlayamaz
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Eğlenmek için Denizli'ye geldiler, araçları bozulunca motosiklet çalıp Afyonakrahisar'a döndüler
Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme: Balkondan atıldığı netlik kazandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.