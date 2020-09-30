600 bin TL’lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

Güngören’de girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 23 Ağustos gecesi Güngören Sanayi Mah. Amiral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin sahibi olan K.P. iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark etti. K.P.’nin ihbarıyla iş yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

600 bin TL’lik vurgun

Şüphelilerin girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak içinde bulunan 50 bin Dolar, 20 bin Avro, 21 bin TL, 2 adet altın künye, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kravat iğnesi ile birlikte 1 adet elektronik tableti çaldıkları ve vatandaşı 600 bin TL’lik zarara uğrattığı öğrenildi.

Takip sonucu yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.