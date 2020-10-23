600 bin TL’lik rüşvet tezgahına polisten suçüstü

Bir firma sahibinden 600 bin TL rüşvet isteyen biri vergi müfettişi biri mali müşavir 2 kişi suçüstünde yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla’da bir madeni yağ firmasının sahibi olan M.G. (29), temmuz ayında vergi müfettişi olduğunu söyleyen G.G. (36) tarafından telefonla arandı. G.G., firma sahibi M.G.’ye şirketinin denetime tabi tutulduğunu, 2016 ile 2018 yılları arasındaki mali kayıtların ve tüm defterlerin inceleneceğini söyledi. Bunun üzerine M.G. tüm mali kayıt ve defterleri G.G.’ye teslim etti. G.G., kayıtlar ve defterleri inceledikten sonra M.G.’ye şirketine ceza kesileceğini ancak 600 bin TL vermesi karşılığında bu cezayı ödemekten kurtulacağını söyleyerek kendisinden rüşvet istedi.

Suçüstünde yakalandı

Kendisinden rüşvet istenen firma sahibi M.G. ise durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. G.G. 10 Ekim günü M.G.’yi telefonla arayıp 600 bin TL’yi A.B. (31) isimli mali müşavirin Beylikdüzü’nde bulunan ofisine götürerek ona teslim etmesini istedi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, M.G. ile birlikte seri numarası alınmış 600 bin TL’yi hazırladıktan sonra 19 Ekim günü A.B.’nin Beylikdüzü’ndeki ofisine gitti. Ekipler, M.G. paraları teslim ederken A.B.’yi suçüstünde yakaladı. A.B.’nin paralarla birlikte yakalanmasının ardından Vergi Müfettişi G.G.’nin çalıştığı Vergi Denetim Kurumuna gidildi ve G.G. de burada yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Firma sahibinden 600 bin TL rüşvet isteyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

