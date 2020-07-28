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600 bin yıllık Mars taşı evine geri dönüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

NASA, Mars'ta hayat arayacak olan Perseverance isimli Mars aracı için son hazırlıklarını tamamladı. Perseverance'ı 30 Temmuz günü fırlatmayı planlayan NASA, 600 bin yıl önce Dünya'ya gelen Mars taşını da Perseverance ile birlikte Mars'a gönderecek.

600 bin yıllık Mars taşı evine geri dönüyor!

Perseverance Mars aracı için artık heyecan dorukta. Bu önemli görev için buraya tıklayarak izleyebileceğiniz, eğlenceli bir video dahi hazırlayan NASA da artık heyecanı saklayamıyor. Mars'ta insanlı bir görev öncesi hayat arayacak olan Perseverance, yanında helikopteriyle birlitke Mars'ı enine boyuna inceleyecek. Fakat bu inceleme öncesi çok önemli bir teslimat yapacak; Teslim edilecek şey ise 600 bin yıl önce Dünya'ya düşen bir SAU 008 isimli Mars taşı.

600 BİN YILLIK TAŞ MARS'A GERİ DÖNÜYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre, Perseverance Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan 600 bin yıllık Mars taşını da Kızıl Gezegen'e taşıyacak. Umman'da bulunan ve bir madeni para büyüklüğünde olan bu taş, böylece evine yani Mars'a geri dönecek. Fakat geri dönmeden önce Dünya'da tamamlaması gereken son bir misyonu var.

PERSEVERANCE'I MARS'A HAZIRLIYOR

Uzay mühendislerine göre bu bazalt taş, Perseverance'ın üzerinde bulunan dedektörlerin kalibrasyonunda kullanılacak. Bir nevi Perseverance'ı Mars koşullarına bir madeni para büyüklüğündeki bu taş hazırlayacak. Doğa Tarihi Müzesi'nin meteor küratörü Profesör Caroline Smith ise taşın Mars'tan geldiğine emin.

NASA mars taşı

MARS TAŞI DÜNYAMIZA NASIL GELDİ?

Caroline Smith, ''Bu göktaşı içinde hapsolmuş küçük gaz kabarcıkları Mars atmosferiyle tamamen aynı bileşime sahip, kayamızın oradan geldiğini biliyoruz'' diyerek emin olduğunu bir kez daha dile getirdi. Tahminler ise Mars taşının 600 veya 700 bin yıl önce bir asteroidin veya kuyruklu yıldızın Mars'a çarpmasıyla savrulduğu ve Dünya'mıza kadar ulaştığından yana.

Perseverance

SHERLOCK HOLMES VE JOHN WATSON DA MARS'A GİDECEK

Perseverance Kızıl Gezegen'e indikten sonra örnek almaya ve yaşam bulgusu aramaya başlayacak. Bu noktada ise ona ünlü dedektif Sherlock Holmes ve John Watson yardımcı olacak. İki ünlü polisiye karakterin isim kaynağı olduğu Sherloc ve Watson isimli iki cihaz, Perseverance'ın üzerinde bulunacak ve kayaların kimyasal bileşimini deşifre edecek. Gerçekten de kullanılan isimlerin anlamlı olduğunu söylemek gerek.

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