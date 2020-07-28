600 bin yıllık Mars taşı evine geri dönüyor!

Perseverance Mars aracı için artık heyecan dorukta. Bu önemli görev için buraya tıklayarak izleyebileceğiniz, eğlenceli bir video dahi hazırlayan NASA da artık heyecanı saklayamıyor. Mars'ta insanlı bir görev öncesi hayat arayacak olan Perseverance, yanında helikopteriyle birlitke Mars'ı enine boyuna inceleyecek. Fakat bu inceleme öncesi çok önemli bir teslimat yapacak; Teslim edilecek şey ise 600 bin yıl önce Dünya'ya düşen bir SAU 008 isimli Mars taşı.

600 BİN YILLIK TAŞ MARS'A GERİ DÖNÜYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre, Perseverance Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan 600 bin yıllık Mars taşını da Kızıl Gezegen'e taşıyacak. Umman'da bulunan ve bir madeni para büyüklüğünde olan bu taş, böylece evine yani Mars'a geri dönecek. Fakat geri dönmeden önce Dünya'da tamamlaması gereken son bir misyonu var.

PERSEVERANCE'I MARS'A HAZIRLIYOR

Uzay mühendislerine göre bu bazalt taş, Perseverance'ın üzerinde bulunan dedektörlerin kalibrasyonunda kullanılacak. Bir nevi Perseverance'ı Mars koşullarına bir madeni para büyüklüğündeki bu taş hazırlayacak. Doğa Tarihi Müzesi'nin meteor küratörü Profesör Caroline Smith ise taşın Mars'tan geldiğine emin.