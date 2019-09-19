600 milyon liralık 200 tekne GİSBİR Boat Show’da görücüye çıkacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boat Show Tuzla, 5 Ekim’de Viaport Marina’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Via Fuarcılık açıklamasına göre, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin (GİSBİR) ana sponsor olarak destek verdiği Uluslararası Boat Show Tuzla, 5 Ekim’de Viaport Marina’da kapılarını açacak. Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen ve toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200’ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak.

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat teknelerinin denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek "lansman tekneler" de GİSBİR Boat Show Tuzla’da yer alacak.

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan GİSBİR Boat Show Tuzla, 2018 yılında 37 bin ziyaretçiyi 6 günde ağırladı. Bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30'dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.