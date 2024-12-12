"600 milyonluk büyük ikramiye bana çıksa..." Neslihan Yeldan'ın satılık ev hayali...

600 milyonluk büyük ikramiye, milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Herkesin hayalini süsleyen büyük ödül, oyuncular ve ünlüler arasında da merak konusu.

Muhabirlerin bu konuda sordukları sorulara yanıt veren oyuncular, kişisel düşüncelerini samimi bir şekilde paylaşıyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Neslihan Yeldan, büyük ikramiye ile ilgili soruya içten bir açıklama yaptı.

Neslihan Yeldan, 600 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda ne yapacağı konusunda net bir yanıt verdi.

Oyuncu, "Ev almak isterim, çünkü evim yok. Oğlumun geleceğini garanti altına alırım ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isterim" diyerek, paranın sadece kendisi için değil, başkalarının hayatlarına dokunmak için de kullanılacağını vurguladı.

Yeldan, "Dünya adil olmalı" şeklinde eklediği sözlerle de takdir topladı.