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600 yıllık su arkları onarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce Gazi Süleyman Paşa tarafından Bulak köyündeki suyun Safranbolululara vakfedilmesinin ardından yapılan su arkları, Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sulama Projesi"yle onarılarak geri kazandırılacak.Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi’nde tek kent olma özelliği taşıyan, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu’da, su arkları Bağlar bölgesindeki bostanları sulama, vatandaşların su kuyularını doldurması için yaklaşık 600 yıl önce yapılan su arklarında çalışmalar başladı.Osmanlı döneminde yapılan su arklarından Bulak köyüne cuma günü su verilirken, Safranbolu’ya her gün su verilerek bostanlar sulanıp, su kuyuları doldurulmuş.

600 yıllık su arkları onarılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce Gazi Süleyman Paşa tarafından Bulak köyündeki suyun Safranbolululara vakfedilmesinin ardından yapılan su arkları, Safranbolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sulama Projesi"yle onarılarak geri kazandırılacak.
Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi’nde tek kent olma özelliği taşıyan, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu’da, su arkları Bağlar bölgesindeki bostanları sulama, vatandaşların su kuyularını doldurması için yaklaşık 600 yıl önce yapılan su arklarında çalışmalar başladı.
Osmanlı döneminde yapılan su arklarından Bulak köyüne cuma günü su verilirken, Safranbolu’ya her gün su verilerek bostanlar sulanıp, su kuyuları doldurulmuş. Bağlar bölgesinin yeşil dokusunun ana girdisi olarak su arkları önemli rol alırken, modern şehir hayatında ise bu su arkları, su taşkınlarını önlemek için kullanılıyor.
Bağlar bölgesinde yer alan su arkların aslına uygun olarak onarılması ve geri kazandırılması için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatlarıyla "Sulama Projesi" hazırlandı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Bağlar bölgesinde geleneksel kültürün ve tarihin ayrılmaz bir parçası olan su arklarının aslına uygun bir şekilde onarılacağını söyledi.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Köse, "Rutin belediye hizmetlerimizin yanı sıra tarihimize ve kültürümüze de saygı duyarak korumaya devam ediyoruz. Bu bağlamda belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teknik ekibimiz tarafından çeşitli nedenlerle işlevini yitirmiş olan su kanallarının bölgeye yeniden kazandırılmasına yönelik ’Sulama Projesi’ çalışmaları başlatılmıştır" dedi.
Safranbolu’nun geleceğe aktarılması için belediye olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:
"Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından daha öncede hakkında çeşitli kararlar da bulunan konu üzerinde belediyemiz, tarih ve kültürel değerlerin korunması, aslına uygun şekilde yaşatılmasına yönelik çalışmaları titizlikle yürütmektedir."

600 yıllık su arkları onarılacak

600 yıllık su arkları onarılacak

600 yıllık su arkları onarılacak

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