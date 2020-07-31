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6000 mAh bataryalı Realme C15 gün yüzüne çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Ülkemizde de telefon satan Çinli üreticilerden biri olan Realme yeni orta segment modelini tanıttı. İşte Realme C15 özellikleri ve diğer detaylar.

6000 mAh bataryalı Realme C15 gün yüzüne çıktı!

Bilindiği üzere Türkiye’de pek çok Çinli üretici bulunuyor. Nitekim bunlardan birisi de Realme. Çinli üretici aynı Xiaomi gibi agresif bir fiyat politikasına sahip. Genel olarak bakıldığında realme modellerinin kalite anlamında Xiaomi’yi yakalaması zor gibi görünüyor.

Lakin günün sonunda teknik özellikler açısından Realme ile Redmi modellerinin bir yarış halinde oldukları da gün gibi aşikar. Peki Realme’nin orta segment için tanıttığı yeni modeli C11 kullanıcılarına ne gibi özellikler vaat ediyor?

Realme C15’te MediaTek tarafından üretilmiş olan Helio G35 yonga seti bulunuyor. Kullanıcılara 3GB ve 4GB olmak üzere iki farklı RAM opsiyonu sunan Çinli üretici, dahili depolama tarafında ise 64GB’lık tek bir seçenek sunuyor.

HD+ çözünürlükte 6.5 inçlik LCD ekranla gelen telefonda 13MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı 2MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası ise 8MP.

6000 mAh kapasitesine sahip hayli büyük bir pilden beslenen Realme C15 fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak Hindistan’da satışa sunulması planlanan modelin başlangıç fiyatı 130 dolar olarak belirlenmiş durumda. 4GB RAM’li modelin fiyatı ise 150 dolar.

Bu modelin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil. Yine de bekleyip göreceğiz.

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